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81-летний пенсионер из Майкопа перевел телефонным мошенникам около 1 млн рублей

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

81-летний пенсионер из Майкопа перевел телефонным мошенникам около 1 млн рублей
Фото: Pixabay

Полиция Адыгеи проводит проверку по факту хищения крупной суммы денег у частного лица.

Выяснилось, что в январе пожилой житель Майкопа увидел в газете объявление о реализации якобы бесплатных БАДов и оформил заявку. Препараты ему так и не доставили, однако через некоторое время позвонил неизвестный, представившийся сотрудником надзорных органов. Пожилому мужчине сообщили, что его могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату оформленного заказа.

«Злоумышленники подключали к афере новых лиц. В итоге мужчину убедили, и он стал переводить мошенникам деньги. Например, за решение вопроса о не возбуждении уголовного дела он перечислил аферистам около 130 тысяч рублей. Однако основной ущерб заявителю нанес неизвестный, представившийся адвокатом. Он убедил его в том, что занимается вопросом выплаты компенсации и получил от жителя республиканского центра около 800 тысяч рублей», – сообщает МВД по Республике Адыгея.

Факт вскрылся, когда пенсионер начал занимать деньги у соседей. Они и забили тревогу, обратившись к его родственнику, а тот сообщил в полицию.

ДВа

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