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Доверчивость пожилой майкопчанки обошлась ей в 300 тысяч рублей

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Доверчивость пожилой майкопчанки обошлась ей в 300 тысяч рублей
Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

Пенсионерка из Майкопа попалась на удочку телефонных мошенников, которые разыграли старую схему – рассказали ей историю про попавшего в беду сына.

72-летняя жительница столицы Адыгеи обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщине, что  ее сын нарушил закон и в отношении него может быть возбуждено уголовное дело. «Решить» проблему, по словам афериста, можно было, перечислив на его счет 300 тысяч рублей.

«Майкопчанка поверила собеседнику, пошла к банкомату и осуществила перевод. Только после этого она связалась с сыном и поняла, что попала в ловушку», – сообщили МВД по Республике Адыгея.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

По данным полиции, с начала февраля телефонные мошенники обманули 20 жителей республики, которые перевели им более 2 млн рублей.

ДВа

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