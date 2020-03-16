В Иркутской области произошел пожар, погибли семь человек

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16 марта 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что семь человек погибли при пожаре в поселке Усть-Уда Иркутской области. Известно: четверо из них – дети. Информация об инциденте в двухквартирном жилом доме на улице Орджоникидзе поступила от очевидцев в 0.25 по московскому времени.

К моменту прибытия спасателей веранда одной из квартир находилась в огне. На месте происшествия были обнаружены семь человек, которые получили отравление угарным газом.

Пожарные оказали неотложную помощь, до приезда врачей проводилась сердечно-легочная реанимация. Дети были доставлены в больницу, но, несмотря на усилия медиков, скончались.

Открытое горение было ликвидировали в 0.39 по московскому времени. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки.

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