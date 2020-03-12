Конфликт в Подмосковье закончился стрельбой

На Коломенском шоссе в подмосковном Егорьевске произошла стрельба. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в результате случившегося пострадал человек.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, выяснили, что между группой лиц произошел конфликт, во время которого один из мужчин произвел несколько выстрелов.

Двое участников инцидента к настоящему моменту задержаны. Пока не уточняется, в каком состоянии находится пострадавший, не уточняется также характер его травм. Полиция проводит проверку по факту случившегося.