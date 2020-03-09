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Видео: во дворе дома в Воронеже стреляли в водителя через оконо автомобиля

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: во дворе дома в Воронеже стреляли в водителя через оконо автомобиля
фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел во дворе жилого дома в Воронеже с вооруженным нападением на водителя автомобиля. Отмечается, что видео с камер наблюдения появилось в сети в субботу, 7 марта.

На кадрах можно заметить, как по узкой дороге движутся два легковых автомобиля. Однако позже одна из машин отъезжает в сторону и останавливается. Тогда к ней подъезжает кроссовер Volkswagen Touareg, водитель которого высовывает руку из окна и стреляет из травматического пистолета в окно напротив и сразу скрывается с места происшествия.

Уточняется, что 57-летний водитель выжил, потерпевший получил ранение ноги. По его словам, злоумышленнику не понравилось, как он припарковался.

Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех деталей произошедшего. Ведется поиск правонарушителя.

БА

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