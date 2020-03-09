Видео: во дворе дома в Воронеже стреляли в водителя через оконо автомобиля

//Происшествия 13+

9 марта 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел во дворе жилого дома в Воронеже с вооруженным нападением на водителя автомобиля. Отмечается, что видео с камер наблюдения появилось в сети в субботу, 7 марта.

На кадрах можно заметить, как по узкой дороге движутся два легковых автомобиля. Однако позже одна из машин отъезжает в сторону и останавливается. Тогда к ней подъезжает кроссовер Volkswagen Touareg, водитель которого высовывает руку из окна и стреляет из травматического пистолета в окно напротив и сразу скрывается с места происшествия.

Уточняется, что 57-летний водитель выжил, потерпевший получил ранение ноги. По его словам, злоумышленнику не понравилось, как он припарковался.

Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех деталей произошедшего. Ведется поиск правонарушителя.