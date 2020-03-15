В Москве неизвестный злоумышленник стрелял по девушкам-промоутерам

В Москве неизвестный устроил стрельбу по двум девушкам-промоутерам. Предполагается, что злоумышленнику не понравилась реклама, которую девушкам пришлось проговаривать в громкоговоритель.
Инцидент произошел на Краснодарской улице. Неизвестный стрелял в девушек из пневматического пистолета. Сообщается, что одна девушка получила синяк, а вторая не пострадала – пуля застряла в одежде.
«Девушки не сильно пострадали. Хотя одна из них сначала не могла ходить», - рассказал очевидец случившегося. Сейчас сотрудники полиции заняты поисками хулигана. Для этого они обследуют жилой сектор.