В «заминированном» самолёте, который экстренно сел в Казани, находились сенатор и министр

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14 марта 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.ru

Фото: соцсети

В самолете, который экстренно приземлился столице Татарстана из-за сообщения о бомбе, летели сенатор Маргарита Павлова и министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Павлова рассказала, что пассажирам ничего не сообщили о причинах экстренной посадки. Командир судна объявил, что по производственной необходимости нужно совершить посадку в Казани. Сенатор также отметила, что никаких инцидентов на борту лайнера не было, тем более что «пассажиров было не очень много».

Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Челябинск, вынужденно посадили в Казани из-за сообщения о взрывном устройстве. Также сообщается, что информация о дебошире на борту не подтвердилась.