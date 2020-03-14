Неизвестные сообщили в аэропорт Шереметьево о трех «заминированных» самолетах

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14 марта 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Аэропорт Шереметьево зафиксировал на своей электронной почте анонимное сообщение о «минировании» нескольких самолетов.

Речь идет об авиарейсах Москва – Тюмень, Иркутск – Москва и Москва – Челябинск. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту этих самолетов.

Известно, что борт, следовавший из Москвы в Челябинск совершил экстренную посадку в Казани. Никаких нештатных ситуаций при этом не произошло.

Рейс, связывающий Москву и столицу Южного Урала, не первый раз попадает в сводки происшествий. В феврале самолет из Челябинска приземлился во Внуково с мертвым пассажиром на борту.