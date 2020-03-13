Во Франции на 800 увеличилось число заразившихся коронавирусом, в Германии - почти на тысячу

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13 марта 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Polina Tankilevitch, фото: pexels.com/ru-ru

Во Франции число заболевших коронавирусом COVID-2019 возросло за сутки почти на 800 человек. По данным французского Минздрава, коронавирусом заражены 3661 человек. 18 человек скончались.

В Париже на карантин закрыты некоторые школы. Возможно, закроют Эйфелеву башню. Ранее в Париже закрывали Лувр.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло почти на тысячу за сутки. Агентство DPA со ссылкой на собственный подсчет на основе данных властей ФРГ сообщает о 3,3 тысячи заразившихся коронавирусом. Восемь человек скончались.

Накануне Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого Минздрава и ведущий подсчет статистики заболеваемости коронавирусом, сообщал о почти 2,4 тысячи случаев и пяти погибших.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 2116. Скончались 250 человек. Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в всего на сегодняшний день от нового вируса, дающего осложнения на легкие, умерли 1266 человек.

Россия с 16 марта вводит ограничение авиасообщения со странами Европы из-за пандемии коронавируса.