Молодой парень впал в кому, когда чинил автомобиль в гараже

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13 марта 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pg21.ru.

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В Шумерли молодой парень чинил транспортное средство в гараже и впал в кому. Как стало известно, он отравился угарным газом.

Инцидент произошел 11 марта. Мужчина в гараже занимался ремонтом машины, а затем решил заночевать прямо на месте. При этом двигатель автомобиля остался включенным.

Утром 12 марта пострадавшего доставили в больницу в состоянии комы, о его самочувствии пока ничего не сообщается.

Ранее в Новгородской области следователи возбудили уголовное дело против специалиста социально-реабилитационного центра. Ему вменяют халатность при социальном сопровождении семьи.