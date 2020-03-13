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Аргументы Недели Происшествия 13+

Молодой парень впал в кому, когда чинил автомобиль в гараже

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pg21.ru.

Молодой парень впал в кому, когда чинил автомобиль в гараже
pixabay.com

В Шумерли молодой парень чинил транспортное средство в гараже и впал в кому. Как стало известно, он отравился угарным газом.

Инцидент произошел 11 марта. Мужчина в гараже занимался ремонтом машины, а затем решил заночевать прямо на месте. При этом двигатель автомобиля остался включенным.

Утром 12 марта пострадавшего доставили в больницу в состоянии комы, о его самочувствии пока ничего не сообщается.

Ранее в Новгородской области следователи возбудили уголовное дело против специалиста социально-реабилитационного центра. Ему вменяют халатность при социальном сопровождении семьи.

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