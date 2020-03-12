В Москве мужчина угнал такси после того, как пытался расплатиться поддельной купюрой и угрожал продавцу

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12 марта 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

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В Москве задержан вооруженный мужчина, который угнал автомобиль такси. Инцидент произошел 12 марта на Медынской улице.

Злоумышленник попытался расплатиться в магазине фальшивой пятитысячной купюрой, но бдительный продавец заметила подделку и отказалась пробивать товар. Тогда покупатель стал угрожать ей пневматическим оружием. Женщина нажала тревожную кнопку для вызова сотрудников полиции.

Мужчина под угрозой пистолета заставил водителя такси увезти его и скрылся с места происшествия. Росгвардейцы заблокировали машину и задержали угонщика. Им оказался 20-летний житель Москвы.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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