Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Два ребенка утонули в водоеме в Новгородской области

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два ребенка утонули в водоеме в Новгородской области
водоем, pixabay.com
Два девятилетних мальчика утонули в водоеме в Новгородской области. Соответствующую информацию предоставили вечером в четверг, 12 марта, сотрудники Следственного управления СК РФ по региону.
 
Происшествие случилось сегодня в деревне Перелучи Боровичского района. Двое одноклассников не пришли домой из школы. Через некоторое время их тела обнаружили в водоеме.
 
По факту гибели несовершеннолетних проводится доследственная проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выявления причины смерти школьников.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью