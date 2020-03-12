Два ребенка утонули в водоеме в Новгородской области

Два девятилетних мальчика утонули в водоеме в Новгородской области. Соответствующую информацию предоставили вечером в четверг, 12 марта, сотрудники Следственного управления СК РФ по региону.

Происшествие случилось сегодня в деревне Перелучи Боровичского района. Двое одноклассников не пришли домой из школы. Через некоторое время их тела обнаружили в водоеме.