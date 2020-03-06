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Под Белгородом во время рыбалки мужчины провалились под лед

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Под Белгородом во время рыбалки мужчины провалились под лед
pixabay.com

Под Белгородом два рыбака провалились под лед и утонули. Трагедия произошла на водоеме вблизи села Новая Нелидовка, когда мужчины были на зимней рыбалке.

Известно, что 5 марта местные жители увидели: на месте, где накануне сидели погибшие, лед поврежден, а их не видно. Сразу были вызваны спасатели, которые вытащили из воды тела.

По факту происшествия начата доследственная проверка, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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ЕЧ

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