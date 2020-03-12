В Москве велосипедист догнал грабителя и вернул пострадавшей девушке украденные вещи

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12 марта 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

велосипед, pixabay.com

На востоке Москвы на молодую женщину напал злоумышленник и ограбил ее. Источник в правоохранительных органах в четверг, 12 марта, сообщил, что вещи гражданке вернул проезжавший мимо велосипедист.

11 марта 34-летняя женщина по имени Елена поздно вечером возвращалась домой. Во дворе дома на гражданку напал молодой человек, который нанес ей удар по лицу, а затем начал душить. В процессе борьбы из пальто женщины выпали наушники и смартфон. Злоумышленник схватил эти вещи, сорвал с руки своей жертвы фитнес-браслет, а затем сбежал.

Крики о помощи услышал проезжавший мимо велосипедист, который догнал преступника и через некоторое время привез пострадавшей ее имущество. Свои имя и контакты он не сообщил.