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Ангарск: грабитель отобрал у школьника телефон стоимостью 23 тысячи рублей

, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Ангарск: грабитель отобрал у школьника телефон стоимостью 23 тысячи рублей
фото: pixabay

Сотрудники ангарского уголовного розыска задержали подозреваемого в двух противоправных деяниях. По версии сыщиков, с разницей в 3 часа злоумышленник похитил сотовые телефоны у школьника и девушки.

Местный житель сообщил  о том, что у его 9-летнего сына неизвестный мужчина похитил телефон стоимостью 23 тысячи рублей. Отец несовершеннолетнего до обращения в органы внутренних дел сам предпринял попытку найти похищенное имущество и обнаружил его в одной из городских скупок, после чего обратился с заявлением в полицию.

 

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