В московском метро безбилетник отправил женщину - контролера в кому

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11 марта 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

В среду, 11 марта, стало известно о задержании молодого человека, который совершил нападение на старшего инспектора-контролера на станции московского метро «Теплый стан». Безбилетник отказался проходить проверку документов, обезвредил сотрудника и скрылся.

В полиции сообщили, что 18-летний мужчина был остановлен контролером для проверки документов. Однако правонарушитель толкнул женщину, после чего она упала и ударилась головой. Позже выяснилось, что сотрудник получила тяжелую травму и была срочно отправлена в больницу, сейчас она находится в коме.

Задержанного доставили в отделение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным правоохранительных органов мужчина – уроженец одной из стран Средней Азии.

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