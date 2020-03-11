Соседи сдали полиции женщину, вернувшуюся из Италии в Москву, за нарушение карантина по коронавирусу

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11 марта 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве соседи женщины, вернувшейся из Италии домой в столицу и сходившей в магазин, сообщили в полицию о нарушении ей карантина по коронавирусу. Женщина, недавно вернувшаяся из поездки в Италию, живет в Большом Савинском переулке.

В ее доме с ней живут очень внимательные и бдительные соседи. Узнав, что она вышла из квартиры и пошла в магазин за продуктами, соседи сообщили в полицию. Стражи порядка оперативно приехали в Большой Савинский переулок. Но путешественница- москвичка отказалась открывать дверь сотрудникам правопорядка объяснив, что опасается их заразить коронавирусом.

Девушка, вернувшаяся из Италии и находящаяся дома в самоизоляции, поделилась, что ей некоторые друзья постоянно присылают разные картинки, напоминая о коронавирусе. Встречаться с ней подруги бояться, хотя девушка в аэропорту по возвращению из Италии в Москву прошла проверку и чувствует себя прекрасно.

Исследованием коронавируса COVID-2019 занимаются российские ученые, и они выявили, что этот новый вирус может поселиться в организме человека навсегда. Коронавирусная инфекция может стать хроническим заболеванием.