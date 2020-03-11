Школьник скончался во время урока в Магнитогорске

В среду, 11 марта, семнадцатилетний ученик скончался во время урока в одной из школ города Магнитогорск Челябинской области. Соответствующую информацию сегодня предоставило СУ СКРФ по региону.

Подчеркивается, что при осмотре тела не было выявлено каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти несовершеннолетнего.