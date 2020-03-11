Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Школьник скончался во время урока в Магнитогорске

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Школьник скончался во время урока в Магнитогорске
школа, pixabay.com
В среду, 11 марта, семнадцатилетний ученик скончался во время урока в одной из школ города Магнитогорск Челябинской области. Соответствующую информацию сегодня предоставило СУ СКРФ по региону.
 
Подчеркивается, что при осмотре тела не было выявлено каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти несовершеннолетнего.
 
Следственные органы СКРФ по Челябинской области организовали по факту случившегося доследственную проверку. Есть информация о том, что подросток внезапно почувствовал недомогание во время урока. Данных о том, страдал ли он хроническими заболеваниями, пока не поступало.
ЕТ

В мире

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции пообещал Сирии нанести мощный удар, если Дамаск продолжит нарушать режим тишины в Идлибе

Президент Турции пригрозил сирийским властям мощным ударом, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. Эрдоган заявил о стремлении Анкары превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью