В Таганроге на школьника напал неизвестный мужчина с ножом

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4 марта 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: privet-rostov.ru

Фото: соцсети

15-летний подросток из Таганрога получил девять ножевых ранений. На улице на него напал неизвестный мужчина.

Школьник отбился от нападавшего и сумел добраться до дома. Родители вызвали скорую помощь, врачи насчитали у пострадавшего девять ножевых ранений. Сейчас подросток госпитализирован.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы борьбы. По факту произошедшего полиция Таганрога возбудила уголовное дело, а мужчину объявили в розыск.

В областном ГУ МВД сообщают, что «в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления».

Кроме этого, следователям предстоит установить мотивы нападения на школьника.