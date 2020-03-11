Спасателям пришлось припугнуть заблудившихся туристов медведями

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11 марта 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: сайт МЧС

Спасатели Кубани получили сообщение о том, что группа туристов не может выбраться из леса в Апшеронском районе. Среди них находились в основном жители Краснодарского и Алтайского краев.

Экскурсовод вела туристов из поселка Мезмай в Гуамское ущелье, но в темноте люди запаниковали. В итоге группа раскололась, и некоторые не захотели идти за проводником.

Спасатели нашли потерявшихся туристов по ориентирам, однако вымотанные походом туристы перенервничали и не захотели идти за спасателями.

«Тогда им пришлось пойти на хитрость и сказать, что в этом районе обитают медведи, и ночевать в лесу небезопасно. После этого туристы согласились уйти», – рассказали в отряде «Кубань-СПАС», добавив, что медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Сочи прекратили поиски двух подростков, которых смыло в море в феврале.