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Спасателям пришлось припугнуть заблудившихся туристов медведями

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Спасателям пришлось припугнуть заблудившихся туристов медведями
Фото: сайт МЧС

Спасатели Кубани получили сообщение о том, что группа туристов не может выбраться из леса в Апшеронском районе. Среди них находились в основном жители Краснодарского и Алтайского краев.

Экскурсовод вела туристов из поселка Мезмай в Гуамское ущелье, но в темноте люди запаниковали. В итоге группа раскололась, и некоторые не захотели идти за проводником.

Спасатели нашли потерявшихся туристов по ориентирам, однако вымотанные походом туристы перенервничали и не захотели идти за спасателями.

«Тогда им пришлось пойти на хитрость и сказать, что в этом районе обитают медведи, и ночевать в лесу небезопасно. После этого туристы согласились уйти», – рассказали в отряде «Кубань-СПАС», добавив, что медицинская помощь никому не понадобилась.

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ДВа

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