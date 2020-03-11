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Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Ростовской области

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Ростовской области
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Ростовской области столкнулись микроавтобус и фура. Согласно последней информации сотрудников МЧС России, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, пятеро госпитализированы.
 
Авария случилась минувшей ночью на 869-м километре трассы М-4 "Дон". Установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса допустил столкновение с фурой, которая ехала перед ним.
 
В салоне микроавтобуса в момент ДТП находились девять человек, в частности, водитель. В результате происшествия погибли четыре гражданина, а пятеро были оперативно доставлены в ЦРБ Миллеровского района.
ЕТ

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