Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись микроавтобус и фура. Согласно последней информации сотрудников МЧС России, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, пятеро госпитализированы.

Авария случилась минувшей ночью на 869-м километре трассы М-4 "Дон". Установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса допустил столкновение с фурой, которая ехала перед ним.