В Гватемале произошло ДТП с участием российской семьи

Сообщается: семья из России с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком. Инцидент произоше на участке трассы рядом с населенным пунктом, известном как Серро Асуль в воскресенье.
Транспортное средство семьи было серьезно повреждено. Известно, что они проживали в городе Эль-Эстор, их личности удалось идентифицировать.
Власти пока не раскрывали предположений о причинах ДТП. Водитель грузовика по окончании судебного разбирательства может быть привлечён к ответственности за непредумышленное убийство.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области.