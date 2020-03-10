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В Гватемале произошло ДТП с участием российской семьи

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Гватемале произошло ДТП с участием российской семьи
pixabay.com

Сообщается: семья из России с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком. Инцидент произоше на участке трассы рядом с населенным пунктом, известном как Серро Асуль в воскресенье.

Транспортное средство семьи было серьезно повреждено. Известно, что они проживали в городе Эль-Эстор, их личности удалось идентифицировать.

Власти пока не раскрывали предположений о причинах ДТП.  Водитель грузовика по окончании судебного разбирательства может быть привлечён к ответственности за непредумышленное убийство.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области.

ЕЧ

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