В Гватемале произошло ДТП с участием российской семьи

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10 марта 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается: семья из России с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком. Инцидент произоше на участке трассы рядом с населенным пунктом, известном как Серро Асуль в воскресенье.

Транспортное средство семьи было серьезно повреждено. Известно, что они проживали в городе Эль-Эстор, их личности удалось идентифицировать.

Власти пока не раскрывали предположений о причинах ДТП. Водитель грузовика по окончании судебного разбирательства может быть привлечён к ответственности за непредумышленное убийство.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области.