Все новости >>

//Происшествия 13+

В Воронежской области водитель сбил семью, возбуждено уголовное дело

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Воронежской области водитель сбил семью, возбуждено уголовное дело
pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области. Пьяный водитель сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка.

Трагедия произошла в 23.30 по московскому времени 8 марта в селе Воронцовка Павловского района. Местный житель врезался в находившихся на обочине пешеходов. В результате аварии маленький мальчик и женщина погибли, а мужчина, 39-летняя женщина и подросток попали в больницу. По предварительным данным, водитель был пьян и не справился с управлением.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Также назначен комплекс необходимых экспертиз.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании для него меры пресечения.

Двое полицейских из Карачаево‑Черкессии получили по пять и шесть лет строгого режима за кражу стада коров и избиение пастуха.

ЕЧ

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

//новости ан

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…

Роспотребнадзор всегда дает "дельные советы". Например, сейчас оно посоветовало россиянам не ездить в транспорте в час пик, а также рекомендовало воздержаться…