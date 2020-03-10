В Воронежской области водитель сбил семью, возбуждено уголовное дело

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10 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области. Пьяный водитель сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка.

Трагедия произошла в 23.30 по московскому времени 8 марта в селе Воронцовка Павловского района. Местный житель врезался в находившихся на обочине пешеходов. В результате аварии маленький мальчик и женщина погибли, а мужчина, 39-летняя женщина и подросток попали в больницу. По предварительным данным, водитель был пьян и не справился с управлением.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Также назначен комплекс необходимых экспертиз.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании для него меры пресечения.

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