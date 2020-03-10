Полицейские получили по пять лет строгого режима за кражу стада коров и избиение пастуха

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10 марта 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Двое полицейских из Карачаево‑Черкессии получили по пять и шесть лет строгого режима за кражу стада коров и избиение пастуха. Следствие длилось аж с 2013 года и только сейчас суд объявил приговор.

Стражи порядка украли у соседей - из Ставрополья на нескольких «КАМАЗах» стадо коров стоимостью более 1 миллиона рублей и избили пастуха с помощником, отобрали машину и бросили умирать в поле. Когда возбудили дело о превышении полномочий, полицейские снова избили пастухов, требуя отказаться от показаний, но план не удался.

Теперь стражи порядка ближайшие пять-шесть лет проведут за колючей проволокой, сообщает канал "Сканер".