В Башкирии проводится проверка по факту смерти новорожденного, которого принесла в больницу мать

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка всех обстоятельств.
Известно, что инцидент произошел 8 марта. Следователями уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Также опрашивают всех свидетелей случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Мощный пожар произошел 9 марта в Коми. Известно, что загорелась комната в жилом доме.