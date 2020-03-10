В Башкирии проводится проверка по факту смерти новорожденного, которого принесла в больницу мать

//Происшествия 13+

10 марта 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru .

pixabay.com

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка всех обстоятельств.

Известно, что инцидент произошел 8 марта. Следователями уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Также опрашивают всех свидетелей случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мощный пожар произошел 9 марта в Коми. Известно, что загорелась комната в жилом доме.