Женщина 8 марта лишила жизни охранника одной из московских школ

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10 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

нож, pixabay.com

В одной из московских школ нашли тело охранника с ножевыми ранениями. Согласно последней информации, смертельные удары острым предметом мужчине нанесла женщина в минувшее воскресенье, 8 марта.

Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что в праздничный день гражданка набросилась на охранника с ножом в учебном заведении. Секьюрити получил ранения, несовместимые с жизнью.

К настоящему моменту подозреваемая в совершении преступления задержана. Она сообщила полицейским, что мужчина сам пригласил ее в школу, но не уточнила, зачем. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины гибели охранника.