Все новости >>

//Происшествия 13+

Женщина 8 марта лишила жизни охранника одной из московских школ

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Женщина 8 марта лишила жизни охранника одной из московских школ
нож, pixabay.com

В одной из московских школ нашли тело охранника с ножевыми ранениями. Согласно последней информации, смертельные удары острым предметом мужчине нанесла женщина в минувшее воскресенье, 8 марта.

Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что в праздничный день гражданка набросилась на охранника с ножом в учебном заведении. Секьюрити получил ранения, несовместимые с жизнью.

К настоящему моменту подозреваемая в совершении преступления задержана. Она сообщила полицейским, что мужчина сам пригласил ее в школу, но не уточнила, зачем. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины гибели охранника.

ЕТ

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

//новости ан

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…

Роспотребнадзор всегда дает "дельные советы". Например, сейчас оно посоветовало россиянам не ездить в транспорте в час пик, а также рекомендовало воздержаться…