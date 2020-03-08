Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

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8 марта 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд 8 марта отправил под домашний арест несовершеннолетнего подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка. По информации, предоставленной объединённой пресс-службой судов, домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления.

Адвокат подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка Артём Баконин рассказал о состоянии задержанного, - передает RT. По версии следствия, накануне несколько подростков находились в квартире, и сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в одного из них. По словам адвоката подозреваемого, погиб лучший друг его подзщитного.

По данным СКР, тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением в голову. После этого следователи задержали несовершеннолетнего. Задержанный дал признательные показания.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить, как хранилось оружие в квартире, и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.