Женщина и двое детей пострадали при падении глыбы льда с крыши в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на женщину и двух маленьких детей в минувший понедельник, 9 марта, упала глыба льда. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники СУСК по Свердловской области.

Отмечается, что из-за упавшей глыбы пострадали женщина 1983 года рождения и два ребенка 2016 года рождения. Они, однако, отказались от госпитализации.