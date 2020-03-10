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Женщина и двое детей пострадали при падении глыбы льда с крыши в Екатеринбурге

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Женщина и двое детей пострадали при падении глыбы льда с крыши в Екатеринбурге
сосульки, pixabay.com
В Екатеринбурге на женщину и двух маленьких детей в минувший понедельник, 9 марта, упала глыба льда. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники СУСК по Свердловской области.
 
Отмечается, что из-за упавшей глыбы пострадали женщина 1983 года рождения и два ребенка 2016 года рождения. Они, однако, отказались от госпитализации.
 
К настоящему моменту специалисты провели тщательный осмотр места происшествия. Проводятся опросы представителей управляющей компании, которая обслуживает дом, опрашиваются также пострадавшие и очевидцы случившегося.
ЕТ

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