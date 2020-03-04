Омск: жительница получила черепно-мозговую травму при падении ледяной глыбы с крыши дома

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4 марта 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

Омичка получила сотрясение мозга во время переезда в новый дом. В тот день на нее упала ледяная глыба с крыши пятиэтажного дома.

Жительница Омска вместе с семьей переезжала в новый дом, где в это же время коммунальные службы очищали крышу от снега и льда. По словам женщины, ее предупредили, что уборка закончится только через два часа, после чего женщина сможет безопасно разгружать свои вещи.

Семья приехала к дому значительно позже. К этому времени работники управляющей компании уже очистили территорию и убрали ленты, ограничивающие опасную территорию под крышей дома. Однако при попытке попасть на порог пятиэтажки на голову омичке упала ледяная глыба. В результате инцидента женщина получила сотрясение мозга.

Теперь она намерена судиться с управляющей компанией.