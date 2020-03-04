Все новости >>

//Происшествия 13+

Омск: жительница получила черепно-мозговую травму при падении ледяной глыбы с крыши дома

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Омск: жительница получила черепно-мозговую травму при падении ледяной глыбы с крыши дома
фото: pixabey

Омичка получила сотрясение мозга во время переезда в новый дом. В тот день на нее упала ледяная глыба с крыши пятиэтажного дома.

Жительница Омска вместе с семьей переезжала в новый дом, где в это же время коммунальные службы очищали крышу от снега и льда. По словам женщины, ее предупредили, что уборка закончится только через два часа, после чего женщина сможет безопасно разгружать свои вещи. 

Семья приехала к дому значительно позже. К этому времени работники управляющей компании уже очистили территорию и убрали ленты, ограничивающие опасную территорию под крышей дома. Однако при попытке попасть на порог пятиэтажки на голову омичке упала ледяная глыба. В результате инцидента женщина получила сотрясение мозга. 

Теперь она намерена судиться с управляющей компанией.

СЕ

//картина дня

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом. Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли…

//новости ан

//новости ан