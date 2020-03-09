В ТЦ в Сочи подрались мужчины на каблуках, началась проверка

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9 марта 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: сайт МВД РФ

В пресс-службе Управления МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в субботу, 7 марта, в торговом центре города Сочи произошла массовая драка между мужчинами в платьях и на каблуках. Отмечается, что участники конфликта работают охранниками.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия, на которых можно заметить, что полицейские пытаются разнять несколько мужчин. При этом они агрессивно дерутся в одном из павильонов торгового центра. Кроме того, на ролике отчетливо запечатлен молодой человек в мини-платье и на каблуках.

Позже правонарушителей задержали. Причина драки пока неизвестна. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома в Воронеже неизвестный выстрелил в мужчину из окна своего автомобиля и скрылся.