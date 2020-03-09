Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Ростов-на-Дону вернулся в столицу и совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил источник в авиационных кругах.

Отмечается, что во время полета в самолете сработал датчик неисправности второго двигателя, вследствие чего командир экипажа принял решение запросить экстренную посадку. После выработки топлива воздушное судно благополучно село в Москве.

Согласно последней информации, пассажиры этого самолета будут направлены в Ростов-на-Дону другим бортом SSJ-100.