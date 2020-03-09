Все новости >>

//Происшествия 13+

Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
шасси, pixabay.com

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Ростов-на-Дону вернулся в столицу и совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил источник в авиационных кругах.

Отмечается, что во время полета в самолете сработал датчик неисправности второго двигателя, вследствие чего командир экипажа принял решение запросить экстренную посадку. После выработки топлива воздушное судно благополучно село в Москве.

Согласно последней информации, пассажиры этого самолета будут направлены в Ростов-на-Дону другим бортом SSJ-100.

ЕТ

//картина дня

В мире

На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

Новый премьер Украины захотел получить от России миллиардную взятку за отмену блокады Крыма?

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали американцы. Такая версия изложена на страницах отечественных интернет-СМИ.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование…