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О состоянии заболевшей коронавирусом жительницы Калининграда

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новый Калининград

О состоянии заболевшей коронавирусом жительницы Калининграда
г. Калининград, фото: pixabay.com

В российских регионах 8 марта зарегистррованы три новых случая заболевания коронавирусом. Один из них - в Калининградской области. Женищина заразилась во время путешествия в Италию.

В правительстве Калининградской области сообщили, что жительница региона госпитализирована. Она лежит в боксе в одной из больниц. Пациенка чувствует себя хорошо.

Заболевание у нее проходит в крайне легкой форме, практически бессимптомно, состояние хорошее. Круг знакомых — семья и близкие друзья, с которыми она контактировала — уже выявлен, семья проверена — у них заражения нет.

Общее число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 17, из них 2 у граждан Китая, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.

Вице-премьер России, назначенная руководителем федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ Татьяна Голикова высказалась по поводу паники вокруг нового вируса COVID-2019.

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