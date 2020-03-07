В Пакистане произошел взрыв мотоцикла

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7 марта 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Пакистане восемь человек, в том числе двое правоохранителей, пострадали в результате взрыва заминированного мотоцикла. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

Известно: взрыв произошел сегодня в городе Чаман рядом со штаб-квартирой пакистанских жандармов. На место происшествия сразу отправились спасатели. Полиция оцепила район, затем начала собирать улики. Также вызвали саперную группу.

Ранее больницы скорой медицинской помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев Австрии отменяют плановые операции в связи с нехваткой медицинских масок, перчаток и средств дезинфекции.