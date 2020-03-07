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В Пакистане произошел взрыв мотоцикла

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Пакистане произошел взрыв мотоцикла
pixabay.com

В Пакистане восемь человек, в том числе двое правоохранителей, пострадали в результате взрыва заминированного мотоцикла. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

Известно: взрыв произошел сегодня в городе Чаман рядом со штаб-квартирой пакистанских жандармов. На место происшествия сразу отправились спасатели. Полиция оцепила район, затем начала собирать улики. Также вызвали саперную группу.

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