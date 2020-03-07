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Стало известно, как использовали рухнувший в Китае отель

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стало известно, как использовали рухнувший в Китае отель
pixabay.com

Сообщается, что отель, рухнувший в восточной китайской провинции Фуцзянь, использовался для карантина тех, кто находился в тесном контакте с зараженными новым коронавирусом.  Но пока официально информацию ни одно ведомство не подтвердило.

Здание отеля Xinjia Express обрушилось в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу сегодня около 14.15 по московскому времени. По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек, уже удалось спасти 28 пострадавших.

Причина трагедии пока неизвестна, поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее гражданин России, который ранее заболел коронавирусной инфекцией, выписан в Москве после выздоровления.

ЕЧ

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