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Под Владимиром произошло массовое ДТП с участием автобуса

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Под Владимиром произошло массовое ДТП с участием автобуса
салон автобуса, pixabay.com

В Судогодском районе Владимирской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин, в частности, школьного автобуса. В результате аварии два человека получили травмы.

В управлении МВД по региону отметили, что ДТП было зафиксировано в 07:40 по московскому времени в Судогодском районе. Уточняется, что в школьном автобусе ехал преподавательский состав. Два человека пострадали, вследствие чего один из них был госпитализирован, а один получил помощь на месте.

Движение в районе аварии было существенно затруднено, к настоящему моменту последствия случившегося устранены.

 
 
ЕТ

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