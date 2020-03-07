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В Иркутской области случилось ДТП с участием легковушки и грузовика, трое погибших

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области случилось ДТП с участием легковушки и грузовика, трое погибших
разбитая машина, pixabay.com
В Иркутской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля. Согласно информации ГУМВД по региону, в результате аварии погибли три человека.
 
ДТП случилось в пятницу вечером в Куйтунском районе Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь". В легковом отечественном автомобиле находились 56-летний водитель и две пассажирки 26 и 27 лет. Предполагается, что машина следовала из Иркутска в Братск.
 
В результате столкновения с "КамАЗом" погибли все находившиеся в салоне легковушки. Грузовую машину во время аварии развернуло.
ЕТ

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