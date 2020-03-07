//Происшествия 13+
В Иркутской области случилось ДТП с участием легковушки и грузовика, трое погибших
7 марта 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
7 марта 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Владимир Зыков
Илья Голубев
Обозначены предполагаемые первые цели Вооруженных сил Турции в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом рассказывается в материале, который появился…
Политика
По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве.
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