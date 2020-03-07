В Иркутской области случилось ДТП с участием легковушки и грузовика, трое погибших

В Иркутской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля. Согласно информации ГУМВД по региону, в результате аварии погибли три человека.

ДТП случилось в пятницу вечером в Куйтунском районе Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь". В легковом отечественном автомобиле находились 56-летний водитель и две пассажирки 26 и 27 лет. Предполагается, что машина следовала из Иркутска в Братск.