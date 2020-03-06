В Твери столкнулись пять автомобилей

В Твери произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух легковых автомобилей, маршрутки и двух микроавтобусов две дорожные полосы оказались перекрыты.
В районе 17:20 на улице Горького прямо около здания юстиции произошло столкновение пяти транспортных средств. Уточняется, что две легковые машины получили серьезные повреждения. На место событий оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, скорая помощь и пожарная машина. Сообщается, что помощь спасателей не понадобилась.