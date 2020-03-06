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В Москве загорелся ТЦ «Фили»

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве загорелся ТЦ «Фили»
Фото: pixabay.com

В Москве из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра «Фили». Сообщается, что причиной возгорания стал кабель. Об этом рассказали представители столичных экстренных служб.

Отмечается, что пожар произошел на улице Барклая, 10. Загорелось 50 метров электрокабеля, а также утеплитель обшивки фасада. Возгорание было потушено спасателями в 14:47. При этом людей успели эвакуировать из торгового центра до приезда спасательных служб. «Из ТЦ "Фили" эвакуированы около 100 человек», - заявили в столичном главке МЧС.

АБ

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