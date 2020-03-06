У худрука Московского театра иллюзии украли 100 тысяч рублей

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6 марта 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

рубли, pixabay.com

В пятницу стало известно, что художественного руководителя Московского театра иллюзии Анатолия Ляшенко обокрали. Согласно последним данным, злоумышленник вынес из его кабинета 100 тысяч рублей.

Сообщается, что Заслуженный артист России обратился в полицию в минувшую среду, 4 марта, с заявлением о краже. Как сообщает kp.ru, в рамках проверки было установлено, что похититель проник в кабинет Анатолия Ляшенко, взломав дверь в помещение. Он забрал наличные и скрылся.

В настоящий момент расследование преступления продолжается. Устанавливается личность злоумышленника.