У худрука Московского театра иллюзии украли 100 тысяч рублей

В пятницу стало известно, что художественного руководителя Московского театра иллюзии Анатолия Ляшенко обокрали. Согласно последним данным, злоумышленник вынес из его кабинета 100 тысяч рублей.
Сообщается, что Заслуженный артист России обратился в полицию в минувшую среду, 4 марта, с заявлением о краже. Как сообщает kp.ru, в рамках проверки было установлено, что похититель проник в кабинет Анатолия Ляшенко, взломав дверь в помещение. Он забрал наличные и скрылся.
В настоящий момент расследование преступления продолжается. Устанавливается личность злоумышленника.