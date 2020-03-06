Все новости >>

//Происшествия 13+

У худрука Московского театра иллюзии украли 100 тысяч рублей

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

У худрука Московского театра иллюзии украли 100 тысяч рублей
рубли, pixabay.com

В пятницу стало известно, что художественного руководителя Московского театра иллюзии Анатолия Ляшенко обокрали. Согласно последним данным, злоумышленник вынес из его кабинета 100 тысяч рублей.

Сообщается, что Заслуженный артист России обратился в полицию в минувшую среду, 4 марта, с заявлением о краже. Как сообщает kp.ru, в рамках проверки было установлено, что похититель проник в кабинет Анатолия Ляшенко, взломав дверь в помещение. Он забрал наличные и скрылся.

В настоящий момент расследование преступления продолжается. Устанавливается личность злоумышленника.

ЕТ

//картина дня

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Китайские журналисты были восхищены действиями России в ответ на провокационные маневры Соединенных Штатов в Черном море. Сотрудники СМИ полагают, что Москва преподала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан