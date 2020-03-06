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В Кургане ночью произошел крупный пожар, сгорели несколько автобусов

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Кургане ночью произошел крупный пожар, сгорели несколько автобусов
pixabay.com

В ночь на пятницу в Кургане загорелись несколько автобусов ПАЗ. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Инцидент произошел в 2.24 по московскому времени на улице Дзержинского, 62, а в 3.20 утра пламя удалось ликвидировать. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших, погибших в результате пожара нет. К его тушению от МЧС России привлекались 30 человек и 8 единиц техники.

Причина возгорания сейчас устанавливается. Также неизвестно, сколько автобусов сгорело.

Ранее власти города Ишима в Тюменской области отреагировали на угрозу повторения сильного потопа.

ЕЧ

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