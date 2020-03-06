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Тюменские власти отреагировали на угрозу возникновения сильнейшего паводка

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Тюменские власти отреагировали на угрозу возникновения сильнейшего паводка
дамба, pixabay.com

Власти города Ишима в Тюменской области отреагировали на угрозу повторения сильного потопа. Подчеркивается, что в настоящий момент в преддверии весеннего паводка ведутся работы сразу на трех дамбах.

Ранее специалисты заявили, что Ишим и Ишимский район могут весной оказаться в эпицентре мощного паводка из-за большого количества воды в Сергеевском водохранилище в Казахстане. Такие случаи были зафиксированы три и четыре года назад.

В мэрии уточнили, что в общей сложности в городе семь дамб, передает URA.RU. В настоящий момент на внутренней стороне трех из них формируются откосы. Власти уточняют, что давать прогнозы по потопу пока рано.

ЕТ

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