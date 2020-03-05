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В столице Адыгеи водитель рассердился и расстрелял пешехода

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

В столице Адыгеи водитель рассердился и расстрелял пешехода
Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

В центре Майкопа произошел конфликт между водителем и пешеходом, который завершился стрельбой.

«Водитель иномарки не предоставил преимущество в движении пешеходу, пересекавшему дорогу по нерегулируемому переходу, однако пеший участник продолжил движение. Тогда водитель вышел из машины и несколько раз выстрелил в пешехода, а затем скрылся», – говорится в сообщении МВД по Республике Адыгея.

Пострадавшим оказался 21-летний майкопчанин, он госпитализирован. Личность стрелявшего установлена, им оказался 69-летний майкопчанин.

«Сейчас мужчина дает показания, а сотрудники полиции Майкопа выясняют все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Адыгее госпитализировали женщину, побывавшую в Китае.

ДВа

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