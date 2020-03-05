На берегу Амура нашли тело бывшего вице-мэра Хабаровска

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5 марта 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Бывшего заместитель мэра Хабаровска Евгения Колосова, который пропал 23 февраля, нашли мертвым на берегу Амура. Причины и обстоятельства сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Искать 39-летнего бывшего чиновника хабаровской мэрии начали 24 февраля после того, как в полицию обратилась супруга Колосова.

Как выяснилось, днем ранее он вышел от гостей, дошел до своей машины и, оставив в салоне ключи и документы, направился в сторону автобусного парка. Там камеры его зафиксировали в последний раз.

В 2016 году Колосова уволили из мэрии Хабаровска из-за уголовного дела за превышении полномочий.