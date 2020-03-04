В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери с подозрением на коронавирус нового типа госпитализирован мужчина. Соответствующую информацию днем в среду, 4 марта, предоставили журналистам сотрудники правительства Тверской области.

Отмечается, что сегодня в одну из тверских клиник обратился мужчина с диагнозом "пневмония". Врачи заподозрили у пациента коронавирусную инфекцию, вследствие чего на место оперативно прибыла бригада "скорой помощи" в защитных костюмах и взяла у гражданина анализ.

В настоящий момент человек находится в мельцеровском боксе Калининской ЦРБ, где ожидает результатов анализа. Предполагается, что они будут готовы в течение нескольких часов.