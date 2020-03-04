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В Италии рассматривают возможность закрыть из-за коронавируса все школы

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Италии рассматривают возможность закрыть из-за коронавируса все школы
школьный класс, pixabay.com
Совет министров Италии в рамках заседания в среду рассматривает возможность закрыть все школы в стране из-за распространения нового типа коронавируса. Учеников планируется отпустить по домам на 15 дней.
 
В случае одобрения данная мера может вступить в силу уже с завтрашнего дня или с грядущего понедельника, 9 марта.
Ранее комитет ученых при итальянском правительстве призвал принять ряд новых ограничительных мер с целью предотвращения увеличения числа заражений коронавирусом. В частности, рекомендуется запретить проведение митингов, конференций, конгрессов. Спортивные соревнования желательно проводить без зрителей. Людей просят воздержаться от поцелуев, рукопожатий и объятий, а также в общественных местах сохранять дистанцию в пределах метра друг от друга.
ЕТ

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