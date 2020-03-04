В Италии рассматривают возможность закрыть из-за коронавируса все школы

Совет министров Италии в рамках заседания в среду рассматривает возможность закрыть все школы в стране из-за распространения нового типа коронавируса. Учеников планируется отпустить по домам на 15 дней.

В случае одобрения данная мера может вступить в силу уже с завтрашнего дня или с грядущего понедельника, 9 марта.