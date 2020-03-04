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Врач-косметолог рассказала, как помогла пассажиру с сердечным приступом в самолете

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач-косметолог рассказала, как помогла пассажиру с сердечным приступом в самолете
самолет, pixabay.com
Врач Татьяна Калинина, которая находилась на борту рейса Челябинск – Москва, вынужденно приземлившегося в Казани из-за состояния пассажира, рассказала, как помогла человеку с сердечным приступом.
 
Ранее стало известно, что рейс U6 609 совершил вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира 1959 года рождения. Калинина сообщила, что человек начал задыхаться во время полета, но полноценную помощь оказать было сложно. Врач оценила состояние гражданина и попыталась купировать приступ при помощи нитроглицерина и кислородной маски. Она также постаралась исключить панику, так как жена пассажира очень испугалась, а он перенял ее поведение.
 
Бортпроводники спросили у медика, необходима ли посадка самолета, на что она ответила утвердительно, поскольку мужчина стал терять сознание. В аэропорту пациента ждала бригада "скорой помощи". Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. 
 
Татьяна Калинина впоследствии сообщила, что живет в Севастополе, но работает в Челябинске врачом-косметологом.
ЕТ

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