Врач-косметолог рассказала, как помогла пассажиру с сердечным приступом в самолете

Врач Татьяна Калинина, которая находилась на борту рейса Челябинск – Москва, вынужденно приземлившегося в Казани из-за состояния пассажира, рассказала, как помогла человеку с сердечным приступом.

Ранее стало известно, что рейс U6 609 совершил вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира 1959 года рождения. Калинина сообщила, что человек начал задыхаться во время полета, но полноценную помощь оказать было сложно. Врач оценила состояние гражданина и попыталась купировать приступ при помощи нитроглицерина и кислородной маски. Она также постаралась исключить панику, так как жена пассажира очень испугалась, а он перенял ее поведение.

Бортпроводники спросили у медика, необходима ли посадка самолета , на что она ответила утвердительно, поскольку мужчина стал терять сознание. В аэропорту пациента ждала бригада "скорой помощи". Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Татьяна Калинина впоследствии сообщила, что живет в Севастополе, но работает в Челябинске врачом-косметологом.