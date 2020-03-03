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Летевший в Софию самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Летевший в Софию самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево
шасси, pixabay.com
В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет А320, ранее вылетевший из Москвы в Софию. Соответствующую информацию предоставили во вторник осведомленные источники.
 
Представитель экстренных служб столицы уточнил, что воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево в 12.40 по московскому времени.
 
Ранее стало известно, что самолет, выполнявший рейс №2060, готовится совершить экстренную посадку в Москве после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей. Данных о том, сколько пассажиров находилось на борту, пока нет.
ЕТ

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