Летевший в Софию самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет А320, ранее вылетевший из Москвы в Софию. Соответствующую информацию предоставили во вторник осведомленные источники.

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево в 12.40 по московскому времени.