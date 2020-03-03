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Самолет рейса "Новосибирск-Москва" подал сигнал тревоги и сел в Перми

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Самолет рейса
Фото: pixabay.com

Во вторник, 3 марта, источник в экстренных службах сообщил, что самолет рейса «Новосибирск-Москва» совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми. Известно, что лайнер подал сигнал о тревоги над Удмуртией.

«Посадка в аэропорту Перми прошла благополучно в 10.48 мск», - уточнили в ведомстве.

При этом другой собеседник пояснил, что причиной данных действий стал анонимный звонок о «минировании» воздушного судна. Тогда командир запросил разрешение на посадку в ближайшем аэропорту.

Кроме того, перед посадкой пилот некоторое время не выходил на связь.

На борту находится 113 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет «Владивосток-Москва» не долетел до столицы.

БА

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