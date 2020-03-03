Во вторник, 3 марта, источник в экстренных службах сообщил, что самолет рейса «Новосибирск-Москва» совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми. Известно, что лайнер подал сигнал о тревоги над Удмуртией.
«Посадка в аэропорту Перми прошла благополучно в 10.48 мск», - уточнили в ведомстве.
При этом другой собеседник пояснил, что причиной данных действий стал анонимный звонок о «минировании» воздушного судна. Тогда командир запросил разрешение на посадку в ближайшем аэропорту.
Кроме того, перед посадкой пилот некоторое время не выходил на связь.
На борту находится 113 пассажиров и 6 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что самолет «Владивосток-Москва» не долетел до столицы.