В подмосковном Воскресенске пятеро детей попали в больницу, отравишись крысиным ядом в детсаду

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом.
Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли желудки.
В настоящее время жизни и здоровью воспитанников детсада ничего не угождает, из больницы их выписали, дети находятся на амбулаторном лечении. По факту отравления детей в учреждении следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Следователи начали комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По версии следствия, один из детей взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, раздал его своим друзьям, которые его съели.
В Подмосковье недавно крыса напала на девятилетнюю девочку в жилом многоквартирном доме на ул. 25 лет Октября в городе Домодедово.