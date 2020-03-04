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В подмосковном Воскресенске пятеро детей попали в больницу, отравишись крысиным ядом в детсаду

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

В подмосковном Воскресенске пятеро детей попали в больницу, отравишись крысиным ядом в детсаду
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом.
Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли желудки.

В настоящее время жизни и здоровью воспитанников детсада ничего не угождает, из больницы их выписали, дети находятся на амбулаторном лечении.  По факту отравления детей в учреждении следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Следователи начали комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По версии следствия, один из детей взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, раздал его своим друзьям, которые его съели.

В Подмосковье недавно крыса напала на девятилетнюю девочку в жилом многоквартирном доме на ул. 25 лет Октября в городе Домодедово. 

ИЧ

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В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом. Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли…

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