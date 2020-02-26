В Подмосковье крыса напала на ребенка в жилом многоквартирном доме

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26 февраля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Подмосковье крыса напала на девятилетнюю девочку в жилом многоквартирном доме на ул. 25 лет Октября в городе Домодедово. Крыса напала на ребенка в подъезде жилого дома и прокусила палец. Теперь школьнице предстоит пройти курс уколов от бешенства.

Об этом инциденте рассказала мама пострадавшей девочки. Со слов женщины, ее дочь зашла в подъезд и начала подниматься по лестнице, опираясь рукой на перила. Крыса была рыжего цвета и сливалась с цветом краски на перилах. Девочка ее не заметила и задела рукой. Крыса мгновенно вцепилась в палец ребенка. Ребенок пришел домой, и мама сразу повела дочь в больницу.

В управляющей компании "Домодедово-Жилсервис", которая обслуживает этот дом, считают, что крысы могли развестись из-за магазинов, расположенных в подвалах дома.

Жильцы дома говорят, что неоднократно замечали во дворе пробегающих крыс.